La tensión estalla: Draymond Green amenaza a un fanático de los Pelicans en cruce de palabras

El polémico jugador de los Golden State Warriors, Draymond Green, volvió a ser el centro de una controversia. El alero no pudo contener su temperamento y confrontó verbalmente a un aficionado durante el encuentro de este domingo contra los New Orleans Pelicans. Árbitros y personal de seguridad tuvieron que intervenir rápidamente para evitar que la situación escalara.

No es la primera vez que el multicampeón de la NBA se ve inmerso en este tipo de incidentes, lo que pone en el ojo del huracán el comportamiento de los jugadores frente a las provocaciones del público.

La Confrontación: Burla y Amenaza

El incidente se produjo en el segundo cuarto, después de que Green recibiera una falta de tiro mientras defendía al delantero de los Pelicans, Herb Jones.

Un fanático, identificado como Sam Green, de 35 años y originario de Nueva Orleans, se puso de pie y comenzó a animar ruidosamente. Cuando los jugadores se preparaban para la siguiente secuencia, Draymond Green se desvió de la cancha, se acercó al aficionado sonriente y se paró a pocos centímetros de él, mientras ambos intercambiaban palabras.

El personal de seguridad y los árbitros actuaron de inmediato, apartando a Draymond Green y escoltándolo de vuelta a la banca, mientras los acomodadores se dirigían al fanático.

El Contenido de la Burla: Referencia a "Angel Reese"

En declaraciones posteriores, Sam Green explicó que estaba intentando molestar a Draymond Green con cánticos de "Angel Reese". La referencia es a la estrella de la WNBA y exjugadora de LSU, Angel Reese, quien es conocida por su habilidad para capturar rebotes. El fanático usó la burla porque, a pesar de que la estrella de los Warriors había conseguido varios rebotes esa noche, no había realizado ningún intento de tiro a canasta.

El aficionado alegó que el jugador le gritó blasfemias y lo amenazó con golpearlo si continuaba con las burlas.

"No estaba usando blasfemias y para él caminar 12 pies fuera de la cancha para venir y meterme en mi cara de esa manera, fue un poco desconcertante", declaró Sam Green.

A pesar de la confrontación, Sam Green solo recibió una advertencia por parte de los acomodadores y se le permitió permanecer en su asiento de primera fila.

Historial de Enfrentamientos y Consecuencias

Draymond Green es bien conocido por su personalidad confrontacional y enérgica en la cancha, que a menudo le ha costado faltas técnicas, multas y expulsiones. Su historial de interacciones con fanáticos incluye sanciones previas:

Multa en 2022: Fue multado con $25,000 dólares por dirigir "lenguaje obsceno hacia un fanático", según el comunicado oficial de la NBA.

Green ha sido un crítico abierto del comportamiento del público, argumentando que los aficionados enfrentan relativamente pocas consecuencias por decir cosas inapropiadas, mientras que los jugadores son castigados con multas por reaccionar. Esta nueva acción pone a la NBA en la posición de evaluar si debe aplicar una sanción monetaria o disciplinaria adicional por la amenaza de agresión.