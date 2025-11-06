El Desafío 3x3 de baloncesto tomará Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 15 de noviembre, el baloncesto se apoderará de las calles de la capital con el Desafío 3x3, donde ocho equipos se medirán cara a cara en un torneo sub 21 avalado por la Federación Venezolana de Baloncesto para definir quién es el rey de la cancha en Caracas.

La cancha movible se plegará en la Plaza La Juventud frente a la Galería de Arte Nacional y pondrá a sonar Caracas con el bote del balón y la competitividad que traen estos equipos al medio tabloncillo.

Un evento en la modalidad 3x3 de básquet traerá a siete distintas divisas de la capital, donde una de ella contará con dos equipos, para jugar choques que iniciarán con dos grupos de cuatro para así poder avanzar a semifinales con los dos mejores de cada grupo y eventualmente una final que definirá al ganador de esta primera edición del Desafío 3x3.

Dentro de los ocho equipos habrá representación del estado Miranda y el Distrito Capital con los equipos de The Family Basketball Club, J-11 Evolution, The Family Danacho, Halcones de Petare, Raiders de Baruta, Altos de Lídice y Leones del Cementerio con su equipo A y B.

El Desafío 3x3 tiene la principal misión de fomentar el deporte y sobre todo elevar esta modalidad de la disciplina en la capital venezolana, esparciendo los valores del compañerismo, sana competencia, respeto y unión. Esta disciplina es de las más populares entre los deportes urbanos y uno de los más practicados en nuestro país por lo que el evento busca darle una vitrina importante.

El reto parte desde los alumnos del diplomado de Gerencia Deportiva de la Universidad Monteávila, cuyo programa está avalado por la Federación Venezolana de Beisbol, quienes levantarán este proyecto como parte de su evaluación final del curso de Gestión Deportiva y Organización de Eventos y lo que para alguno de ellos representa la evaluación final del diplomado.

La invitación es para el próximo 15 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en la Plaza La Juventud para que puedan disfrutar del Desafío 3x3 y cada uno de sus compromisos con el máximo nivel del baloncesto.