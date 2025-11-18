Primer cara a cara: Duelo de maestros pasadores entre Jokić y Giddey

Suscríbete a nuestros canales

Los Chicago Bulls y los Denver Nuggets se enfrentarán por primera vez en la presente temporada de la NBA, en un duelo que va más allá de la simple tabla de posiciones. Este encuentro marcará el primer cara a cara entre los dos jugadores más prolíficos en la generación de juego de la liga, basado en las estadísticas de pases y asistencias.

El foco estará puesto en el enfrentamiento de cerebros, liderados por:

1. Nikola Jokić (Denver Nuggets)

El pívot serbio y bicampeón de la NBA sigue demostrando por qué es uno de los jugadores más dominantes de la liga. Además de sus impresionantes cifras de puntos y rebotes, Jokić es el motor creativo de los Nuggets y el líder de la NBA en volumen de juego generado: promedia 10.9 asistencias por partido y 73.4 pases por encuentro.

2. Josh Giddey (Chicago Bulls)

El joven talento de los Chicago Bulls, Josh Giddey, es la otra mitad de este particular duelo estadístico. Giddey, al igual que Jokić, ha demostrado ser un base de gran tamaño con una visión de juego excepcional: que colabora con su equipo en 9.3 por enfrentamiento y 74.8 pases por encuentro.

Generadores de Puntos fuera de Asistencia

Más allá de quién da el pase final, ambos jugadores se destacan por la forma en que su movimiento del balón crea canastas para sus compañeros. Son los líderes de la liga en Puntos Creados fuera de Asistencia (la suma de puntos anotados por el jugador y puntos generados por asistencias):

Nikola Jokić promedia 27.6 puntos creados por encuentro.

Josh Giddey consigue 25.9 puntos creados por compromiso.

Este enfrentamiento entre el campeón defensor de la NBA y el joven talento australiano promete ser una clase magistral de distribución, estrategia y ofensiva fluida.