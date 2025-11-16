¡El regreso más esperado! Chicago Bulls podrían contar nuevamente con esta figura para el duelo ante el Jazz

Suscríbete a nuestros canales

Los Chicago Bulls han recibido una inyección de energía y talento justo cuando el equipo comienza a consolidar su posición en la Conferencia Este. Fuentes de la liga informaron a ESPN esta mañana que el base estelar, Coby White, está listo para hacer su esperado debut en la temporada 2025-2026 en el partido de esta noche, fuera de casa, contra el Utah Jazz.

White, quien se había perdido el inicio de la campaña mientras se recuperaba de una distensión en la pantorrilla, ha sido autorizado médicamente para regresar a la cancha.

Este anuncio marca el fin de una breve pero tensa espera para la afición de los Bulls y para la gerencia. White, de 25 años, viene de la mejor temporada de su carrera, donde se consolidó como una fuerza ofensiva de élite. Su regreso es un impulso significativo para un equipo de Chicago que ha comenzado la temporada con un respetable balance de 6 victorias y 5 derrotas (6-5), demostrando solidez pero con margen para mejorar.

El Regreso del Máximo Anotador

La reincorporación de Coby White promete elevar drásticamente la capacidad anotadora y el playmaking del conjunto dirigido por el entrenador Billy Donovan. La temporada pasada, White se destacó no solo por su volumen, sino por su eficiencia y su capacidad para cerrar partidos, estableciendo un máximo personal en su carrera con un promedio de 20.4 puntos por partido en 74 encuentros disputados.

Su habilidad para atacar el aro con explosividad y su tiro exterior han sido piezas cruciales en el esquema ofensivo de Chicago. Con su regreso, se espera que el backcourt de los Bulls gane en profundidad y versatilidad. White podrá asumir la carga de la dirección de juego y la anotación en la segunda unidad, o bien, emparejarse con otros titulares para formar una de las parejas de bases más dinámicas de la liga.

El Gerente General de los Bulls, ha enfatizado la importancia de este regreso. "Hemos sido cautelosos con el proceso de rehabilitación de Coby porque su salud a largo plazo es nuestra prioridad. Ha trabajado increíblemente duro para estar listo. Tener a un jugador que promedió más de 20 puntos la temporada pasada de vuelta en la rotación a estas alturas es un gran impulso. Nos da otra dimensión, especialmente en momentos críticos del juego", señaló.

Contexto del Equipo: Impulso para el 6-5

A pesar de las bajas iniciales, los Bulls han demostrado resiliencia. El equipo ha logrado un récord positivo de 6-5, apoyándose en Josh Giddey. Sin embargo, el equipo ha mostrado en ciertos partidos la necesidad de un generador ofensivo secundario que pueda desatascar ataques estancados.

El partido de esta noche contra el Utah Jazz, un equipo tradicionalmente fuerte en casa, será una prueba inmediata y de alto nivel para White. Aunque su tiempo de juego podría ser limitado inicialmente mientras retoma el ritmo de competencia, su sola presencia es un factor psicológico que puede motivar al resto de la plantilla y desequilibrar a la defensa rival.