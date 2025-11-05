NBA: Stephen Curry inicia otra temporada de récord con Golden State Warriors

Suscríbete a nuestros canales

Stephen Curry sigue siendo líder en muchos aspectos de la NBA. El base de Golden State Warriors comenzó la temporada 2025-26 con una marca que ya es récord en la historia de la liga; demostrando que está más vigente que nunca con el tiro que caracteriza su juego.

Curry fue clave en la victoria 118-107 de los Warriors sobre los Suns, dominando desde el perímetro. Lo más importante fue alcanzar 30 triples en sus primeros siete juegos. Con esta marca, elevó su récord a ocho temporadas: ningún otro jugador en la historia lo logró más de dos veces.

Stephen está promediando el 38.9% de sus aciertos en triples, un poco por debajo de su carrera; pero sigue siendo clave y decisivo en momentos clutch. La leyenda del base sigue creciendo una temporada más en la bahía con un impacto claro en playoffs.

El legado de Stephen Curry: más que triples, una revolución

Stephen Curry no solo lidera en triples, lidera una era. Su impacto transformó el juego moderno: lo que antes era recurso, hoy es sistema. Equipos, entrenadores y defensas se adaptaron a su estilo. El triple dejó de ser excepción y se convirtió en eje ofensivo.

En Golden State Warriors, Curry es el máximo anotador, asistente y líder histórico en eficiencia ofensiva. Su legado no se mide solo en anillos o MVP, sino en cómo redefinió el baloncesto. Cada récord que rompe refuerza su rol como arquitecto de una nueva forma de jugar.

Más allá de las estadísticas, 'El Chef' cambió la cultura del tiro. Inspiró generaciones que priorizan el perímetro sobre la pintura. Su revolución no fue solo técnica, fue simbólica: convirtió el triple en identidad. Hoy, su legado se proyecta en cada equipo que construye su ofensiva desde la larga distancia.

Promedio de Stephen Curry en 2025

- 8 juegos, 31.1 minutos, 45.4 % tiros, 38.9 % triples, 95.3 % tiros libres, 3.6 rebotes, 4.3 asistencias, 0.6 bloqueos, 1.5 robos, 1.9 faltas personales, 2.9 perdidas, 26.8 puntos