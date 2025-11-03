¡Todo listo! Golden State Warriors firmará oficialmente al hermano de Stephen Curry

Suscríbete a nuestros canales

El anhelo de los aficionados y de la propia superestrella, Stephen Curry, se hará realidad este mes. Los Golden State Warriors han confirmado que Seth Curry firmará oficialmente con la franquicia durante el mes de noviembre, concretando la tan esperada reunión de los hermanos Curry por primera vez como compañeros de equipo en la NBA.

Aunque el acuerdo de una temporada se reportó previamente antes del inicio de la campaña actual, las maniobras contractuales obligadas por el tope salarial (Salary Cap) de la liga forzaron a la franquicia a diferir la firma formal y la adición del jugador a la lista activa.

Los Warriors optaron por una maniobra táctica para mantenerse por debajo del umbral del impuesto de lujo, cortando temporalmente a Curry para poder recontratarlo cuando las restricciones financieras se relajaran, lo cual está programado para hacerse efectivo a lo largo de este mes.

El Mecanismo de la Firma: Estrategia de la Gerencia

La necesidad de retrasar la incorporación de Seth Curry a la lista de 15 jugadores obedece a una inteligente estrategia de la Gerencia General para optimizar el gasto y mantener flexibilidad financiera.

La ventana de noviembre permite a los Warriors absorber el contrato de Curry con un impacto salarial menor que el que se habría generado al inicio de la temporada regular, lo cual es crucial para una franquicia que históricamente ha operado con una carga fiscal muy alta.

Se espera que la firma se concrete bajo un contrato mínimo de veterano, una situación que es un testimonio de la voluntad de Seth Curry de unirse a la organización, valorando la oportunidad de competir por un campeonato y, por supuesto, de jugar al lado de su hermano.

Un Refuerzo de Élite para la Segunda Unidad

La adición de Seth Curry no es solo una historia emotiva; es una adquisición estratégica de peso para el esquema del entrenador Steve Kerr. Seth, considerado uno de los tiradores más eficientes de la liga, lideró la NBA en porcentaje de triples la temporada pasada con un impresionante 45.6% de acierto.