A pesar de los cambios en las plantillas, la evolución constante del juego y la aparición de nuevos talentos, una verdad inmutable persiste en la NBA al inicio de la Temporada 2025-2026: cuando se trata de la eficacia y la cantidad de triples anotados, Stephen Curry sigue siendo la referencia absoluta.

El base de los Golden State Warriors, considerado el mejor tirador de la historia, ha comenzado la campaña liderando la liga en triples convertidos, consolidando su dominio sobre un grupo de élite de especialistas en el tiro de larga distancia.

Mientras la competencia se intensifica con nuevas figuras y sorpresas en la tabla de líderes, Curry se mantiene imperturbable en la cima, demostrando que la edad es solo un número para el maestro del splash.

La Consistencia del Rey del Triple

En lo que va de la presente temporada, Stephen Curry ha sumado un total de 26 triples anotados, manteniendo un impresionante porcentaje de acierto del 42%. Este dato es crucial: no solo está superando a todos en volumen de lanzamiento, sino que lo hace con una eficiencia que muchos jugadores apenas logran en tiros mucho menos desafiantes. Su capacidad para ser productivo y eficiente al mismo tiempo es lo que lo distingue del resto de la liga.

La lista de perseguidores es un claro indicativo de la explosión del tiro exterior en la liga, con nombres que representan el futuro y la actual generación de francotiradores:

Stephen Curry: 26 Triples (42% de Eficacia) Sam Hauser: 20 Triples (45% de Eficacia) Royce O'Neale: 19 Triples (41% de Eficacia) LaMelo Ball: 18 Triples (35% de Eficacia) Tyrese Maxey: 18 Triples (47% de Eficacia)

Juventud, Talento y Sorpresas en la Cima

La presencia de jugadores como Sam Hauser y Royce O'Neale en las primeras posiciones demuestra cómo el rol del especialista ha evolucionado. Hauser, con un asombroso 45% de acierto, lidera en eficiencia a todos los jugadores mencionados, confirmando su evolución como una amenaza constante desde el perímetro. Royce O'Neale, por su parte, aporta su solidez con un 41%.

La incursión de talentos dinámicos como Tyrese Maxey (con el mejor porcentaje del grupo, un notable 47%) y LaMelo Ball (un base de gran volumen de juego) subraya la tendencia de los equipos a confiar el tiro de larga distancia a sus jóvenes estrellas con balón. Sin embargo, todos ellos siguen la estela del pionero: Curry.

El Mensaje Implícito: El Legado de la Revolución

La frase clave del inicio de temporada es innegable: "Los rivales cambian todos los años, pero el líder sigue siendo siempre el mismo." Este rendimiento constante de Curry es una metáfora de su legado en la NBA. Él no solo domina la estadística; él inventó el modelo de juego que todos los equipos, y todos los tiradores, intentan replicar hoy en día. Cada triple que anota en la cima de esta lista es un recordatorio de que, incluso a su edad, la norma de oro del tiro de tres puntos lleva su nombre.

Mientras Sam Hauser y Tyrese Maxey impresionan con su eficiencia y LaMelo Ball con su volumen, todos están compitiendo por el segundo puesto. Stephen Curry continúa siendo el faro inalcanzable, dictando el ritmo de la liga desde el arco y obligando a los aspirantes a mejorar constantemente si desean arrebatarle el trono del rey del triple. La temporada es joven, pero el mensaje de Curry es claro y resonante.