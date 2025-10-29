Michael Jordan lanza fuerte crítica a LeBron, Curry y demás estrellas de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Michael Jordan, una de las figuras más icónicas e influyentes en la historia del baloncesto mundial y leyenda de los Chicago Bulls, ha alzado la voz para expresar su profunda preocupación y descontento con varias tendencias observadas en la liga moderna de la NBA, enfocando su crítica especialmente en la gestión del descanso y la dedicación de algunos jugadores actuales.

En declaraciones recientes realizadas durante su colaboración con NBC para la cobertura de la NBA, Jordan, quien ganó seis campeonatos y forjó una reputación de competitividad inquebrantable, fue directo al cuestionar el enfoque de algunas estrellas sobre la disponibilidad y el compromiso con el juego.

La frase que ha resonado con mayor fuerza y que encapsula su postura es: "Juegas 2 horas al día a veces tres, ¿qué haces las 21 horas restantes?"

Esta declaración no es un ataque generalizado, sino una referencia directa a la creciente práctica de la "gestión de carga" (load management), donde jugadores sanos o con molestias menores son rotados o se les impide jugar partidos, incluso en casa, para preservar su salud a largo plazo. Para Jordan, la esencia del profesionalismo radica en la disponibilidad constante y la responsabilidad hacia el aficionado que pagó su entrada.

El Contraste con la Era Jordan

El punto de inflexión de las palabras de Jordan radica en la filosofía que lo definió. El mito de los Bulls es famoso por haber jugado en innumerables ocasiones bajo condiciones físicas deplorables, siendo el "Flu Game" (Juego de la Gripe) de las Finales de 1997 el ejemplo más notorio, donde rindió a un nivel estelar a pesar de estar visiblemente enfermo. Para Jordan, el compromiso era absoluto: cada partido era una oportunidad para demostrar su valía y honrar el boleto comprado por el fan.

Fuentes cercanas a su carrera han señalado históricamente que Jordan dormía poco y entrenaba con una intensidad implacable, valores que, según su perspectiva, parecen haberse diluido. Él ve en el descanso excesivo una falta de respeto al espectáculo y al adversario. "Nunca quise perderme un juego porque era una oportunidad para demostrar mi valía. Me sentí como los fanáticos que estaban ahí para verme jugar. Quería impresionar a ese tipo en la cima que probablemente trabajó duro para conseguir dinero para comprar esa entrada", comentó.

La Responsabilidad del Icono

Las críticas de Jordan se extienden más allá de la cancha. Como propietario de una franquicia y figura omnipresente en el deporte, su voz lleva un peso innegable. Si bien es cierto que la comprensión médica del rendimiento atlético ha evolucionado reconociendo la importancia del descanso para carreras más largas, como lo ejemplifican las carreras de jugadores actuales que citan lesiones o molestias como razón para ausentarse, Jordan se mantiene firme en que el espíritu competitivo debe primar sobre la prevención calculada si no existe una lesión incapacitante.