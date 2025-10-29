NBA: Jugador que amenaza a Jokic y Doncic alcanza este récord histórico

Suscríbete a nuestros canales

Tyrese Maxey está dejando su huella en la NBA desde el inicio de la temporada 2025-2026. Con actuaciones que combinan explosividad, visión de juego y consistencia, el escolta de los Philadelphia 76ers ha comenzado a ser mencionado entre los posibles contendientes al MVP, un grupo que hasta ahora parecía reservado para superestrellas como Nikola Jokic y Luka Doncic.

Su energía en la cancha y su capacidad para elevar el nivel de su equipo lo han convertido en un jugador que nadie puede pasar por alto.

Un récord que confirma su despegue

Maxey se ha convertido en apenas el segundo jugador en la historia de la NBA en registrar más de 150 puntos y más de 30 asistencias en los primeros cuatro partidos de una temporada. Este logro no solo demuestra su capacidad anotadora, sino también su visión para involucrar a sus compañeros y generar juego colectivo. Históricamente, jugadores con este tipo de arranque suelen terminar siendo protagonistas en la carrera por el MVP.

El otro jugador en lograr estas cifras, fue Russell Westbrook en la temporada 2016-17 y al final de campaña, fue nombrado MVP.

El escolta ha mostrado un equilibrio impresionante entre anotación y asistencia, algo que pocos jugadores consiguen mantener con tanta constancia al inicio de la campaña. Cada noche parece elevar su nivel, y los 76ers se benefician de un jugador que puede cambiar el rumbo de un partido por sí solo. Además, su química con figuras como Joel Embiid le permite destacar aún más, haciendo que su candidatura al MVP sea más real cada día que pasa.

Con Jokic y Doncic como los grandes favoritos al galardón, Tyrese Maxey aparece como la sorpresa que podría alterar la contienda. Su arranque histórico, combinado con su capacidad para tomar decisiones en momentos claves, lo coloca en la conversación de los grandes.

Actualmente, promedia 37.5 por juego, número #1 en toda la NBA, con 3.8 rebotes y 8.3 asistencias.