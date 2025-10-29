NBA: Nikola Jokić busca superar esta racha histórica del legendario Oscar Robertson

Suscríbete a nuestros canales

Los Denver Nuggets empezaron la temporada 2025-2026 de la NBA con récord de 2-1 y en estos primeros juegos, Nikola Jokić ha sido clave, demostrando su calidad en los tabloncillos del mejor baloncesto del mundo. El serbio en estos tres juegos cuenta con estadísticas notables, que lo hacen estar cerca de una marca histórica.

Con 30 años, el europeo está jugando su campaña número 11 en la NBA, misma que hace como una de las principales figuras de este deporte. En apenas tres juegos, Jokić acumula una racha importante, que lo tiene cerca de un legendario como Oscar Robertson.

Nikola Jokić rumbo a la historia en este inicio de temporada

Según un dato de MisterChip, Jokić está comenzando la temporada 2025-26 con una racha de triple-dobles que ya lo coloca en el centro de la conversación histórica de la NBA. Con tres juegos consecutivos registrando 21-13-10, 14-14-15 y 25-19-10, el serbio demuestra su capacidad única para dominar en puntos, rebotes y asistencias, incluso desde el inicio de la campaña. Su objetivo ahora es claro: igualar e incluso superar la marca de Oscar Robertson, quien en 1961-62 logró cuatro triple-dobles consecutivos al abrir la temporada.

La atención está puesta en lo que puede lograr Jokić esta noche, cuando los Denver Nuggets se enfrenten a los New Orleans Pelicans. Cada partido es una oportunidad para ampliar su racha y consolidar su lugar entre los grandes de la historia.

Hasta ahora en esos tres desafíos, Nikola Jokić tiene promedios de 10 puntos, 15.3 rebotes (líder de la NBA) y 11.7 asistencias (también líder).