NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 29 de octubre

Boston Celtics y Cleveland Cavaliers lideran una cartelera atractiva de 10 compromisos este miércoles por la noche

Por

Humberto Mendoza
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 07:25 am
NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 29 de octubre
Suscríbete a nuestros canales

Oklahoma City Thunder y Philadelphia Sixers sellaron sendas victorias para mantener su paso perfecto en este inicio de temporada en la NBA. Para la jornada de este miércoles 29 de octubre, las acciones continúan con serie de enfrentamientos de primer nivel en el mejor baloncesto del mundo.

NOTAS RELACIONADAS

Boston Celtics y Cleveland Cavaliers, quienes lideraron la Conferencia Este en la pasada campaña, se verán las caras desde el TD Garden. Ambos equipos atraviesa por realidades diferentes en el comienzo de inicio de año, tomando en cuenta que la franquicia de Ohio ha ganado tres de cuatro encuentros, mientras que, los bostonianos solo han sumado una victoria en cuatro desafíos.

Otro compromiso que causará impacto será el Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers, que se cruzan por segunda vez en este arranque de temporada. Asimismo, Chicago Bulls pondrá a prueba su invicto (3-0) e intentará sentarse en la cima del Este contra Sacramento Kings.

Juegos para hoy en la NBA: 29 DE OCTUBRE

  • Toronto Raptors vs Houston Rockets
  • Detroit Pistons vs Orlando Magic
  • Boston Celtics vs Cleveland Cavaliers
  • Brooklyn Nets vs Atlanta Hawks
  • Chicago Bulls vs Sacramento Kings
  • Dallas Mavericks vs Indiana Pacers
  • Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans
  • Utah Jazz vs Portland Trail Blazers
  • Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers
  • Phoenix Suns vs Memphis Grizzlies

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
LVBP Serie Mundial Liverpool Manchester United Arsenal
Miércoles 29 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto