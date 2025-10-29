NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 29 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Oklahoma City Thunder y Philadelphia Sixers sellaron sendas victorias para mantener su paso perfecto en este inicio de temporada en la NBA. Para la jornada de este miércoles 29 de octubre, las acciones continúan con serie de enfrentamientos de primer nivel en el mejor baloncesto del mundo.

Boston Celtics y Cleveland Cavaliers, quienes lideraron la Conferencia Este en la pasada campaña, se verán las caras desde el TD Garden. Ambos equipos atraviesa por realidades diferentes en el comienzo de inicio de año, tomando en cuenta que la franquicia de Ohio ha ganado tres de cuatro encuentros, mientras que, los bostonianos solo han sumado una victoria en cuatro desafíos.

Otro compromiso que causará impacto será el Minnesota Timberwolves y Los Angeles Lakers, que se cruzan por segunda vez en este arranque de temporada. Asimismo, Chicago Bulls pondrá a prueba su invicto (3-0) e intentará sentarse en la cima del Este contra Sacramento Kings.

Juegos para hoy en la NBA: 29 DE OCTUBRE