¡A un paso de pagar Justicia! Leyenda de Boston Celtics enfrenta graves cargos criminales

Suscríbete a nuestros canales

un desarrollo que ha capturado la atención mediática y del mundo deportivo, el exastro de la NBA y miembro del Salón de la Fama, Paul Pierce, ha sido formalmente imputado con dos cargos criminales en el condado de Los Ángeles.

La imputación surge a raíz de su arresto ocurrido a principios de este mes, según confirmaciones obtenidas a través de reportes iniciales de la prensa especializada en celebridades, incluyendo TMZ.

La Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles ha procedido con los cargos tras la revisión de las pruebas presentadas por la policía de carreteras (CHP), que intervino en el incidente.

Detalles de los Cargos y el Umbral Legal

Los cargos presentados contra Pierce, de 48 años, son considerados delitos menores según la ley de California en primera instancia, y son los siguientes:

Un cargo de Conducir Bajo la Influencia del Alcohol (DUI). Un cargo de Conducir con un Contenido de Alcohol en la Sangre (CAS) del 0.08% o superior.

El segundo cargo, relacionado con el contenido de alcohol en la sangre (Blood Alcohol Content - BAC), es crucial en la legislación de California. La ley establece que cualquier conductor de 21 años o más se considera automáticamente impedido para operar un vehículo si su CAS es de 0.08% o más.

Al ser imputado con este cargo específico, se confirma que las pruebas químicas realizadas durante el arresto de Pierce superaron el límite legal establecido por el estado.

Investigaciones en contra de Pierce

El incidente, que supuestamente tuvo lugar en un tramo de la autopista 101 en la región de North Hollywood, obligó a las autoridades a iniciar una investigación que culminó con el arresto de la leyenda del baloncesto.