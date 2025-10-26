Kevin Garnett vuelve a atacar a LeBron James con esta fuerte acusación

Suscríbete a nuestros canales

Kevin Garnett, miembro del Salón de la Fama de la NBA, ha demostrado no tener la mejor relación con LeBron James, jugador de Los Ángeles Lakers y leyenda viva del baloncesto. Esto lo han demostrado varias de sus declaraciones con respecto al oriundo de Ohio.

En anteriores ocasiones, le ha acusado de usar esteroides o, incluso, afirmar que este es quien se encarga de tomar decisiones de peso dirigencial dentro de su equipo. Ahora, le ha vuelto a atacar con respecto a su historial de lesiones.

LeBron aún no ha debutado en esta nueva campaña en la NBA debido a una lesión de ciática, por lo que estará, al menos, tres semanas de baja. Sin embargo, Garnett no cree que esta sea la razón por la que 'El Rey' no ve acción.

Los Lakers no le han ofrecido una oferta de renovación a James, quien finaliza su contrato al final de la temporada, por lo que, de acuerdo al exbasketbolista, la lesión sería una excusa para generar presión.

Poder de negociación

"¿No quieren cerrar el trato? Está bien, perfecto. Esto es poder de negociación, hermano", manifiesta Garnett en el podcast KG Certified: "Este es el GOAT, o el mejor de su era diciéndole a todos: 'Así es como vamos a manejar esto'".

Kevin Garnett afirma que eso "huele a presión". Si bien no dice directamente que la lesión es fingida, afirma que esto puede ser una estrategia: "No estoy diciendo si está lesionado o no. No me voy a meter en eso. Dije que esto se siente como poder de negociación".