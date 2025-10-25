NBA: Luka Doncic va de récord en récord con Los Ángeles Lakers

Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic no solo está brillando, está reescribiendo la historia de Los Ángeles Lakers. En este inicio de la temporada volvió a demostrar que es un jugador superlativo; el esloveno mostró una de sus mejores versiones con una actuación que lo une a leyendas del equipo.

En la victoria 128-110 de Lakers contra Minnesota Timberwolves, Doncic registró: 49 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Muy cerca del triple-doble, pero rompió un récord de franquicia de 91 puntos en sus primeros dos juegos, superando los 81 de Jerry West que anotó en 1969.

Por otra parte, la actuación de Luka también lo convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA en iniciar una temporada con dos partidos consecutivos de más de 40 puntos. Solo Michael Jordan, Wilt Chamberlain y Anthony Davis habían logrado esa hazaña.

¿Luka Doncic puede guiar a Los Ángeles Lakers al campeonato?

Luka Doncic ha demostrado que puede registrar cifras de triple-doble en cada juego, pero el camino al campeonato exige más que talento ofensivo. Su impacto es innegable, pero Los Ángeles Lakers necesitan consolidar una defensa que sostenga el ritmo competitivo.

La frase clásica que lo resume todo: "La ofensiva gana partidos, pero la defensa campeonatos". Doncic puede cargar con la producción, pero sin un sistema defensivo sólido, el equipo corre el riesgo de quedar expuesto ante rivales que saben castigar cada espacio y cada rotación.

Si los Lakers logran equilibrar el brillo ofensivo de Luka con una defensa estructurada y comprometida, el proyecto puede aspirar al título. La clave estará en construir un muro detrás del esloveno, que le permita brillar sin tener que compensar cada falencia táctica del equipo.