¿Lo harán posible? Los Angeles Lakers pretende fichar a esta figura de Miami Heat

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Lakers están que tienen una oportunidad de oro de aspirar a resultados importantes con la permanencia de Luka Doncic y LeBron James, que posiblemente jugará su última temporada como jugador activo en la venidera edición.

La franquicia angelina pretende agregar por lo menos a otro jugador estelar para sellar su candidatura al título en la campaña 2025-26. El equipo púrpura están interesados ​​en un alero bidireccional como Andrew Wiggins, de acuerdo con el reporte de Marc Stein.

El delantero de 30 años llegó en medio de la pasada temporada a Miami Heat, en un cambio que involucró a Jimmy Butler a los Golden State Warriors. El jugador canadiense destaca por su capacidad para aportar en ambos extremos de la cancha: es un defensor versátil que puede marcar múltiples posiciones y, al mismo tiempo, un anotador confiable cuando se le requiere.

Los Lakers interesados en Andrew Wiggins

El alero ganará 28,2 millones de dólares esta temporada y tiene una opción de jugador de 30,2 millones de dólares para la temporada 2026-27. Los Lakers podrían estar interesados ​​si el Heat, en las próximas semanas o meses, decide priorizar la flexibilidad financiera y busca reducir la nómina, según Stein.

El posible interés del delantero también refleja la necesidad de los Lakers de adaptarse a un panorama competitivo en el Oeste, donde contar con jugadores atléticos, defensivamente sólidos y capaces de contribuir ofensivamente es clave. Una posible incorporación de este tipo de jugador podría aliviar la carga sobre figuras como LeBron James y Luka Doncic.