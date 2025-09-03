NBA: Estrella que había rechazado a Golden State Warriors estaría cerca de firmar con ellos mismos

Suscríbete a nuestros canales

El delantero de los Golden State Warriors, Jonathan Kuminga, se encuentra en un punto crítico de su carrera esta temporada baja. Según reportes de NBC Sports Bay Area, la opción de un año por unos $7.9 millones es actualmente la alternativa más atractiva para él. Esta jugada le permitiría convertirse en agente libre sin restricciones el próximo verano, ganando mayor control sobre su destino profesional.

El origen del desacuerdo radica en una oferta más extensa presentada por los Warriors, que fue un contrato de dos años por aproximadamente $45 millones, con una opción de equipo en el segundo año, algo que Kuminga y su representación han rechazado. En cambio, ellos reclaman una opción de jugador para esa segunda temporada, lo que le brindaría más autonomía.

Jonathan Kuminga en una encrucijada

Elegir la oferta calificada no está exento de riesgos. Para Kuminga, implicaría renunciar a la seguridad de un contrato a largo plazo. Pero también le permitiría vetar cualquier traspaso y mantener su valor intacto si ofrece buen rendimiento la próxima temporada. Para los Warriors, en cambio, esa decisión complicaría su planificación: perderían flexibilidad salarial y perderían la capacidad de usarlo como ficha de intercambio o retenerle con Bird Rights, dejándolo potencialmente en libertad sin retorno.

La tensión en las negociaciones ya está impactando al equipo. La incertidumbre en torno a este jugador está retrasando otras decisiones clave en la plantilla, como contrataciones de veteranos y agentes libres, y limitando la capacidad de los Warriors para reforzarse mientras se resuelve su situación contractual.

En resumen, Jonathan Kuminga enfrenta una encrucijada: optar por continuidad y control individual ahora, sometiéndose a una posible recompensa mayor el próximo año; o aceptar menos poder ahora a cambio de estabilidad financiera inmediata con los Warriors. Sea cual sea su elección, estará estrechamente ligada al futuro competitivo del equipo y al rumbo de su carrera en la NBA.