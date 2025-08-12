¿No se hablan? Golden State Warriors y Jonathan Kuminga cada vez más lejos de llegar a un acuerdo

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la tranquilidad de la pretemporada de la NBA, un tema ha comenzado a resonar en los pasillos del Chase Center y en el ámbito del baloncesto: la falta de contacto reciente entre la gerencia de los Golden State Warriors y el equipo de representación del alero Jonathan Kuminga.

Kuminga y Warriors sin comunicación durante dos semanas

Fuentes cercanas a la situación han confirmado que no ha habido comunicación entre ambas partes durante un par de semanas, un hecho que, si bien no es extraordinario en esta época del año, ha despertado el interés y la especulación sobre el futuro del joven talento.

Jonathan Kuminga, de 22 años, se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de los Warriors. Desde su llegada al equipo como la séptima selección del Draft de la NBA de 2021, el jugador ha mostrado un desarrollo constante, combinando su atletismo explosivo con una creciente capacidad de tiro y una sólida defensa.

Su evolución ha sido notable, pasando de ser un proyecto a largo plazo a un contribuyente inmediato en el equipo que conquistó el campeonato en 2022. Sin embargo, su camino en el equipo no ha estado exento de desafíos, particularmente en cuanto a la consistencia de sus minutos y su rol en la cancha.

El cese de la comunicación, aunque temporal, se produce en un momento crucial. Kuminga se encuentra en una etapa de su carrera en la que busca una mayor estabilidad y un rol más definido. Si bien los Warriors han expresado públicamente su compromiso con el desarrollo del jugador, la ausencia de diálogo podría interpretarse como una pausa estratégica o, por el contrario, como un indicio de que ambas partes están evaluando sus opciones de cara al futuro.

Los rumores sobre posibles traspasos o la renegociación de su contrato, que entra en su penúltimo año de contrato de novato, son inevitables en un entorno tan dinámico como la NBA.

Golden State mantiene la paciencia

La gerencia de los Warriors, encabezada por el presidente de operaciones de baloncesto, Joe Lacob, y el gerente general Mike Dunleavy Jr., es conocida por su enfoque metódico y su paciencia. No es raro que tomen un tiempo para analizar el panorama completo antes de tomar decisiones importantes.

La situación con Kuminga podría ser parte de este proceso, ya que evalúan la mejor manera de optimizar su plantilla para seguir siendo contendientes al título. La inversión de capital en Kuminga es significativa, y la franquicia no tomará a la ligera ninguna decisión que pueda afectar su futuro a largo plazo.