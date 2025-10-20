Animador venezolano sufre lesión en programa mexicano ¿Abandona?

Suscríbete a nuestros canales

Hace días comenzó en Televisa el popular segmento “Las Estrellas Bailan en Hoy”, con 24 participantes que están dando de todo en la pista de baile, para ganar la séptima temporada. Entre los seleccionados se encuentra el animador venezolano Jordan Mendoza, quien se ha lesionado.

Lesión del animador en México

El domingo 19 de octubre el exparticipante del Míster Venezuela, notificó en sus historias de Instagram el pequeño accidente que presenta en su rodilla. Mendoza afirmó que comenzó a sentir molestia y acudió a un equipo de paramédicos para ayudarlo con el vendaje.

“Ocurrió algo, mi rodilla comenzó a inflamarse y molestarme, pero no se preocupen a nosotros no nos acaban ni el apocalipsis. Estamos activo y vamos con todo”, comentó en un video, confirmando que sigue en la competencia junto a su pareja, la actriz y exreina de belleza Felicia Mercado.

Con todo y rodillera el modelo comenzó sus ensayos para la próxima gala, para darlo todo en la pista del “Programa Hoy”.

Primera gala

En la primera presentación el criollo que busca oportunidades en la televisión mexicana, bailó con mucha soltura un mambo.

22 votos fue parte de la votación del jurado, la más baja y peor de todos los participantes.

El exconductor de “Portadas”, es un experto en programas de bailes ya que en el pasado estuvo “Bailando con las estrellas”, llegando a la final.