Hijos de Servando y Florentino acompañarán a sus padres en concierto Margariteño

Suscríbete a nuestros canales

La isla de Margarita vivirá una noche histórica e intensa con el ansiado regreso de Servando y Florentino, que vienen recorriendo el país con la gira “Se buscan vivos o inmortales Tour 25”, que también los llevará a presentarse en numerosas ciudades de Estados Unidos y Europa.

Equipo musical en familia

El concierto margariteño de los hermanos Primera tendrá lugar el próximo sábado 27 de diciembre en el Estacionamiento Pádel del Sambil Margarita, donde se espera un lleno total y una experiencia de alto nivel para fans de todas las edades.

Es así como la gira mundial “Se buscan Vivos o Inmortales" llega a Margarita con una propuesta escénica que conjuga lo mejor de la tradición musical de Servando y Florentino con la frescura de nuevas propuestas artísticas que acompañan sus voces inconfundibles.

El repertorio que interpretarán está diseñado para recorrer décadas de éxitos, desde sus conocidas baladas románticas que acompañaron a muchas parejas en momentos claves de sus vidas, hasta ritmos festivos que invitan a cantar y bailar, junto a esa audiencia fiel que ha seguido la trayectoria del dúo más famoso de toda Latinoamérica.

La nueva generación dirá presente

Un aspecto particularmente emotivo de este poderosa concierto es la participación de los hijos de Servando y Florentino, herederos del talento de sus famosos padres: Diego “Nego” Primera (hijo de Florentino) y Sebastián “Sheba” Primera (hijo de Servando), junto a su primo Santiago Hiller, conocido como “Big Bowe”, son los integrantes la agrupación Los Menor3s.

Este proyecto musical emergente ha ido ganando espacio en la escena urbana y pop latinoamericana desde 2018, con una propuesta que fusiona ritmos urbanos y electrónicos, y que ya cuenta con impulsos relevantes en plataformas de streaming con los temas “Dato” y Muévelo”.

Aunque Los Menor3s trabajan de manera autónoma en su propio repertorio, su presencia junto a Servando y Florentino representa una ocasión bastante significativa para que las dos generaciones compartan un mismo escenario.

Un espectáculo único

La producción del espectáculo correrá por cuenta de SPARTANS Producciones, comprometida a brindar una experiencia completa: sonido de alta fidelidad, iluminación dinámica, y una ambientación que haga de Margarita un escenario natural para una noche inolvidable.

El equipo de la productora comenzó a trabajar para optimizar y afinar cada detalle, desde la circulación del público hasta la seguridad, con la finalidad de garantizar que cada asistente pueda disfrutar sin interrupciones y con total comodidad de uno de los conciertos más esperados del año.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma TicketShopVE (www.ticketshopve.com), con opciones para todas las preferencias, desde asientos cercanos al escenario hasta zonas de pie con visión privilegiada.