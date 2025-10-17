Servando y Florentino sacudieron "La Caleta" en su primera noche en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Servando y Florentino arrancaron su esperada gira internacional con una noche mágica en la Terraza del CCCT, donde la emoción, la nostalgia y la salsa se apoderaron de los corazones caraqueños.

Los hermanos Primera se reencontraron con su público en lo que fue el primer show de su tour que los llevará por países como Chile, Argentina y Perú, antes de regresar a Venezuela a finales de noviembre para presentarse en Mérida, Lechería, Valencia y otras ciudades.

Servando y Florentino felices de iniciar en Caracas

Felices y visiblemente conmovidos, los artistas agradecieron el cariño del público capitalino. “Bienvenidos a los que están por primera vez viviendo esta experiencia de los Hermanos Primera. Gracias por estar aquí”, expresó Servando con una inmensa sonrisa.

Por su parte, Florentino agregó: “Caracas, bienvenidos a la primera Caleta. Caracas como siempre nos bautiza, nos da amor, nos da compañía, y por eso abrimos esta gira acá”.

Primer acto: "Se buscan"

El concierto comenzó con un viaje directo a la nostalgia. En el primer acto, titulado “Se buscan”, los hermanos interpretaron temas que marcaron generaciones como: “Una canción que te enamore”, “Sí yo fuera tú” y “Estás hecha para mí”.

Con una puesta en escena brillante, este bloque fue una carta de presentación a su esencia: esa mezcla de romanticismo, complicidad y energía que los ha caracterizado desde sus días con Salserín.

Segundo acto: "Vivos"

El segundo segmento, llamado “Vivos”, fue un verdadero homenaje a la salsa y, al mismo tiempo, la mejor manera de explicar el “lado A” de su nuevo álbum. Con este acto, los Hermanos Primera buscaron revivir la buena salsa, esa que se baila, se siente y se hereda.

Entre un increíble juego visual y coros apasionados, el público disfrutó temas como “Lunares”, “Amor de Motel”, “Eres tú” y “No te vayas”, recibiendo con entusiasmo esta nueva etapa musical.

Tercer acto: "Inmortales"

El último tramo fue pura historia y emoción. Bajo el nombre “Inmortales”, los artistas rindieron tributo a las grandes figuras de la salsa: Celia Cruz, Frankie Ruiz, Ismael Rivera, Cheo Feliciano, entre otros.

La sorpresa de la noche llegó con la participación especial del grupo juvenil Son de Mariara, con quienes interpretaron clásicos como “La Murga”, “Ah-Ah / O-no” y “Quimbara”, desatando una verdadera fiesta en la Terraza del CCCT.

El momento más emotivo llegó cuando, tras despedirse de los chicos, los Primera homenajearon a su padre, Alí Primera, con una versión de “Tin Marín” y su conmovedora canción “Alíviame”.

Y cuando el reloj marcaba un poco más de las 12:30 de la noche, el público explotó de alegría con “Fan Enamorada”, un Medley de sus tiempos en Salserín y la infaltable “De sol a sol”, el cierre perfecto para una noche inolvidable.

Una experiencia de principio a fin

Antes incluso de entrar a "La Caleta", los asistentes vivieron una experiencia inmersiva en “El Barrio de Alí”, un espacio diseñado en honor al cantautor venezolano.

El recorrido incluyó kioscos, ventas de comida, ‘raspados’, una cancha de basket, bares y más, creando una atmósfera que hizo sentir al público como en una verdadera zona popular llena de vida, música y sabor.

Servando y Florentino continuarán su serie de presentaciones este viernes 17 y sábado 18 de octubre en el CCCT, antes de llevar su "Caleta" por Latinoamérica. Una cita que, sin duda, demuestra que la salsa y los hermanos Primera están más vivos que nunca.