Servando y Florentino abren nueva función en Caracas: Precio de entradas

¡Prepárense para un torbellino salsero con sabor a nostalgia y adrenalina! Servando y Florentino sacuden el mapa con su esperada gira por todo lo alto, la cual comenzarán en octubre por la ciudad de Caracas.

En un principio, los hermanos Primera confirmaron que, la capital sería el lugar en el que abrirían este esperado tour “¡Se buscan! Vivos o Inmortales”, con un único show en la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), sin embargo, la mejor noticia llegó el jueves 28 de agosto.

Servando y Florentino tienen más salsa para Caracas

Tras el absoluto agotado que lograron en pocos minutos, los ex Salserín emocionaron a todos al anunciar que, abrieron una nueva función, por lo que tendremos música de la buena en “La Caleta” como catalogaron el lugar, los días 16 y 17 de octubre de 2025.

Esto llega luego de una pausa que hicieron en diciembre de 2022, cuando se presentaron en el Estadio Olímpico de la UCV. Ahora, el nuevo álbum en el que cuentan con colaboraciones junto a artistas como Maelo Ruiz y Rawayana, los posicionó de nuevo en los primeros lugares.

Precio de entradas

A través de Ticketplate, ya están disponibles los boletos para la segunda función en “La Caleta” y estos son los precios:

General (de pie): $45

Gold II: $70

Gold I: $100

Diamante: $150

Platino $230

VIP: $300

Box: $450

"¡Se buscan! Vivos o Inmortales World Tour"

Luego de sus espectáculos en el país, los hijos de Sol y Alí arrancarán una travesía latinoamericana que, en noviembre, recorrerá Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile.

Después de un respiro, el tour renacerá en febrero de 2026, con presentaciones en Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Quito, Guayaquil, San José y Ciudad de México. Marzo y abril lo dedicarán a conquistar Europa visitando ciudades como: Madrid, Barcelona, Valencia, Coruña, Milán y París.

Y para cerrar con broche de oro, mayo de 2026 los llevará al norte: Toronto, Miami, Orlando, Atlanta, Nueva York, Houston, Dallas, Chicago, Salt Lake City, y una parada sorpresa en Curazao.