Servando y Florentino estrenan video junto a Rawayana

Servando y Florentino continúan marcando huella en la música latina. Después del estreno de su esperado álbum “Se Buscan Vivos o Inmortales”, los Hermanos Primera presentan el video oficial de su último sencillo promocional “Amor de Motel”, en colaboración con la reconocida banda venezolana Rawayana.

“Amor de Motel” se ha convertido en uno de los temas más comentados del álbum, destacando por su fusión de sonidos tropicales con el sello único de SYF y la frescura característica de Rawayana. El videoclip, creado íntegramente con tecnología de Inteligencia Artificial, propone una estética cinematográfica que mezcla romanticismo, nostalgia y una narrativa visual que atrapa desde el primer segundo.

Gracias al uso de IA, el video recrea con gran realismo la atmósfera de los años 90, transportando al espectador a esa época dorada de la televisión y la música venezolana. Entre las escenas más memorables, destaca la aparición de Daniel Sarcos como presentador de “Sábado Sensacional”, así como versiones juveniles de Servando y Florentino y de los integrantes de Rawayana, tal y como lucían en aquellos años.

“Queríamos cerrar esta etapa con algo muy especial. Amor de Motel es una canción que tiene una vibra diferente, y trabajarla junto a Rawayana le dio un color único que nos encanta compartir con nuestro público”, expresaron Servando y Florentino.

La producción del video representa un paso innovador para la música latina, incorporando herramientas de IA que permitieron recrear atmósferas, rostros y escenarios imposibles de lograr con métodos tradicionales, aportando un lenguaje visual fresco y disruptivo.

El lanzamiento de este videoclip marca el final del ciclo de estrenos audiovisuales de Se Buscan Vivos o Inmortales, antes de que los artistas inicien oficialmente su esperada gira mundial que los llevará por Caracas, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Centroamérica.

El video oficial de Amor de Motel ya está disponible en el canal de YouTube de Servando y Florentino, así como en todas las plataformas digitales.

Nota de prensa