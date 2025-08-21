Servando y Florentino anuncian gira mundial: conoce la agenda

Suscríbete a nuestros canales

Luego de dar un último concierto en diciembre de 2022, Servando y Florentino regresan con nostalgia, ritmo y una inmensa ambición internacional a una gira mundial a propósito de su nuevo álbum “¡Se buscan! Vivos o Inmortales”.

Esta aventura musical arrancará en el mes de octubre y, hasta el momento, se extenderá hasta mayo de 2026, lo que promete una gran fiesta de salsa como acostumbran a ofrecer los hermanos Primera.

Gira mundial de Servando y Florentino

La gira comenzará con una única presentación en Caracas, la ciudad que los vio nacer y crecer como artistas y continuará por una serie de seductoras paradas latinoamericanas durante noviembre, incluyendo Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Lima.

Tras un breve descanso, el tour resurgirá en febrero de 2026 por otras partes del territorio latino, hasta que, en los meses siguientes lleguen a suelo europeo y, para cerrar con broche de oro, pisarán Norteamérica.

Fechas:

Octubre

-Caracas

Noviembre

-Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta (Colombia)

-Lima (Perú)

-Buenos Aires (Argentina)

-Santiago de Chile (Chile)

Febrero 2026

-Santo Domingo (República Dominicana)

-Ciudad de Panamá (Panamá)

-Quito y Guayaquil (Ecuador)

-San José (Costa Rica)

-México DF (México)

Marzo 2026

-Madrid, Barcelona, Valencia y Coruña (España)

Abril 2026

-Tenerife (España)

-Madeira (Portugal)

-Milán (Italia)

-París (Francia)

Mayo 2026

-Toronto (Canadá)

-Miami, Orlando, Atlanta, Nueva York, Houston, Dallas, Chicago, Salt Lake City (EE UU)

-Curazao

"¡Se buscan! Vivos o Inmortales"

Con una vuelta triunfal, Servando y Florentino se alinean con el fenómeno que ha marcado su nuevo disco, un homenaje sonoro a los grandes de la salsa desde los años.

En una presentación cargada de emotividad en la plaza Brión de Chacaíto en mayo del año pasado, dedicaron el álbum “a nuestros maestros, colegas y amigos… porque sin importar nada, se mantendrán siendo inmortales”.

El repertorio incluye éxitos como “Lunares”, “Lo de los dos”, “Miopía” y “Te llevaré”, junto a destacadas colaboraciones con Maelo Ruiz (“No te vayas”), Neutro Shorty (“Eres tú”) y Rawayana (“Amor de Motel”).

El anuncio de esta gira, publicado a través de Instagram, vino acompañado de un enérgico mensaje: “No han podido atraparnos, ¡y tampoco lo harán! La última Ruta de Escape. ¿están preparados?”.