Servando y Florentino estrenan nuevo tema junto a Jerry Rivera

Servando y Florentino no dejan de traernos buenas noticias a nivel de conciertos y estrenos de nuevas canciones. Y es que, tras anunciar parte de su “Se Buscan Vivos o Inmortales World Tour 2025/2026”, los Hermanos Primera, lograron en tiempo récord, agotar dos funciones en Caracas, las cuales se llevarán a cabo los días 16 y 17 de octubre en “La Caleta”, nombre que le colocaron a los recintos donde se presentarán en esta, su última Ruta de Escape.

Por tal razón y para no dejar a ninguna fan enamorada sin poder disfrutar de lo que será un show totalmente nuevo, “Los traficantes de salsa” informaron de una tercera función el sábado 18 de octubre en el mismo lugar: Terraza del CCCT.

Luego de sus presentaciones en Caracas, Servando y Florentino viajarán a Argentina (Buenos Aires), Perú (Lima) y Chile (Santiago), para después regresar a Venezuela y hacerse sentir en: Mérida, Puerto la Cruz, Maracaibo, Valencia y Margarita. “Seguiremos desbloqueando rutas de escape tanto en nuestro país como en el exterior. ¿Están listos?” dijeron los artistas. “No olviden que esta gira se extenderá hasta 2026”, agregaron.

Un remix para la historia

Como una sorpresa que tenían preparada para agradecer por todo el amor que les da su gran fanaticada, especialmente por el cariño y gran receptividad que han obtenido por las fechas de su gira, Servando y Florentino lanzaron a medianoche de este viernes 19 de septiembre el remix de “Lunares” junto a Jerry Rivera.

“Que mejor forma de celebrar que ya estamos a menos de un mes de nuestro primer show, que con una canción junto a nuestro hermano Jerry Rivera. Un remix que, además marca oficialmente el comienzo del LADO B de ‘Se buscan vivos o inmortales’”, confesaron Los Primera, alegando además que este junte que quedará marcado en la historia de la salsa, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Vale resaltar que, el video oficial de “Lunares Remix” estará disponible a las 8 de la noche de este viernes 19 de septiembre.

Las entradas para las fechas de “Se Buscan Vivos o Inmortales World Tour” en Venezuela se encuentran a la venta en www.ticketplate.com (@Ticketplateve).