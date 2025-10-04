Servando y Florentino desatan la fiesta en su "Free Cover"

Suscríbete a nuestros canales

¡La espera terminó! Servando y Florentino estrenan su Free Cover luego de una ardua espera por la realización de este formato que ha llamado la atención del público y se ha popularizado con los años.

En YouTube se encuentra disponible poco más de 20 minutos de disfrute de lo mejor de la trayectoria de los hermanos Primera, quienes llevan más de 20 años en la industria musical conquistando a su público en cada rincón.

El material fue grabado el pasado 29 de agosto, en La Scala, Miami, y el recinto estuvo limitado para un público reducido.

Con goce, música en vivo y mucha salsa de Servando y Florentino, el Free Cover se desarrolló con éxito con la colaboración de Luis Fernando Borjas, quien se sumó a la fiesta para interpretar el tema “Fantasía Herida” de Erick Franchesky.

Además, los músicos venezolanos contaron con la presencia de grandes artistas criollos como: Norkys Batista, Víctor Drija, Blanca Aljibes, Daniel Sarcos, Mari La Carajita y el exfutbolista José Manuel Rey, entre otros.

Servando y Florentino se van de tour

Hace pocas semanas, los salseros anunciaron su tour mundial tras varias “Rutas de Escape”. Con varias fechas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, los hermanos Primera regresan repotenciado luego de tres años sin reencontrarse con sus seguidores en una gira.

Caracas será la primera parada, con conciertos programados para los días 16 y 17 de octubre en la Terraza del CCCT.

Agenda de los hermanos Primera

Octubre

Caracas

Noviembre

Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta (Colombia)

Lima (Perú)

Buenos Aires (Argentina)

Santiago de Chile (Chile)

Febrero 2026

Santo Domingo (República Dominicana)

Ciudad de Panamá (Panamá)

Quito y Guayaquil (Ecuador)

San José (Costa Rica)

México DF (México)

Marzo 2026

Madrid, Barcelona, Valencia y Coruña (España)

Abril 2026

Tenerife (España)

Madeira (Portugal)

Milán (Italia)

París (Francia)

Mayo 2026