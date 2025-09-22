Daniel Sarcos estrena nuevo tema con la ayuda de Servando y Florentino (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El presentador venezolano Daniel Sarcos se encuentra viviendo momentos de mucha emoción por el estreno de su nuevo tema. El artista compartió en redes sociales detalles de la producción, que tiene un gran equipo como Servando y Florentino, y el productor, Yasmil Marrufo.

Un gran equipo para Daniel

El tema lleva por nombre "Yo no soy diferente", fue estrenado el 19 de septiembre y muestra a la perfección la buena voz que tiene el exconductor del popular show "Súper Sábado Sensacional".

Otros grandes amigos y compañeros del medio participan en el tema como Ronald Borjas, Neguito Borjas y Amaury Música. Además, fue escrito por los grandes Gio Marco y Emilio Estefan.

Sarcos ha recibido múltiples comentarios de internautas y fanáticos por verlo brillar en una nueva producción musical y con tema que fusiona ritmos y la fuerza de la emblemática gaita zuliana.

Mensaje de amor

Aunque muchos lo conocen por sus trabajos en el Miss Venezuela, La Guerra de los Sexos, Hoy Día y Sarcástico, el cual conduce con éxito desde Miami. No saben que el artista es un gran cantante profesional.

La letra de la canción es todo un derroche de personalidad y autenticidad que tiene el zuliano de 46 año, ya que cuenta la historia de muchos inmigrantes.

“Solo el que es emigrante sabe cuánto se extraña la casa y cuánto lo extrañan en ella. Salir de tu país no te convierte en ciudadano de segunda, este es un canto por la reconciliación y la dignidad del emigrante latinoamericano”, ha dicho Daniel sobre el popular tema.