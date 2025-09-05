Daniel Sarcos conmemora los 5 años de la muerte de su querido padre

Suscríbete a nuestros canales

Se cumplen cinco años de la muerte del señor Daniel Enrique Sarcos Yguaran, padre del querido conductor y cantante venezolano Daniel Sarcos. Fue el 5 de septiembre del 2020 que el hombre falleció dejando un profundo vacío en familiares y amigos cercanos.

Dura fecha

Este viernes el zuliano ha utilizado su perfil de Instagram para compartir una imagen con su progenitor, junto a un mensaje de amor, recuerdo y la falta que le hace tener charlas con él.

Sarcos ha destacado la voz firme de su padre, el respeto, entrega y cariño que siempre tuvo para abordar situaciones difíciles de la vida.

“Querido papá, hoy se cumple otro año sin ti y por eso quise escribirte esto, que pronto convertiré en canción. Fuiste la voz firme y clara cuando la sordera de la juventud me ataco y aunque con los años la visión falla. Tenías 20/20 para ver cosas que yo no”, ha escrito.

Recuerdo imborrable

En este sentido, ha aseverado que creció al lado de su padre sin miedo a los desafíos, entre buenos y malos ratos, pero siempre con el corazón lleno de conexión.

El escrito lo ha finalizado dándole la bendición al señor Daniel Enrique Sarcos Yguaran, para que siempre lo proteja de todo mal y peligro.

Alessandra Villegas, pareja de Sarcos y madre de su último hijo Daniel Alejandro, “El Churri”, ha respondido a la publicación: “Te amo mi amor. Definitivamente el mejor ejemplo de que tu padre fue uno grande eres tú”.