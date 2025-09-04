Celebridades lloran la muerte del diseñador Giorgio Armani

Suscríbete a nuestros canales

El luto invade a toda la industria con el fallecimiento del diseñador Giorgio Armani a los 91 años, su impacto en la moda y su gran influencia hizo que la noticia resonara en todo el mundo. Siendo una figura destacada, muchas celebridades le dieron un último adiós.

Las redes sociales se convirtieron en un mar de lágrimas para aquellos que conocieron y respetaron al gran diseñador italiano, algunas de estos famosos se vieron influencias por el empresario, incluso lucieron alguna de sus creaciones.

Celebridades se despiden de Giorgio Armani

Una de las primeras en reaccionar fue Donatella Versace en su cuenta de Instagram con una fotografía en blanco y negro, con el siguiente mensaje: “El mundo perdió a un gigante hoy. Hizo historia y será recordado por siempre”.

Victoria Beckham, se sumó a la lista de condolencias en redes sociales, calificándolo como “un verdadero visionario”. “El mundo de la moda ha perdido a una verdadera leyenda en Giorgio Armani, un diseñador visionario cuyo legado perdurará para siempre. Me siento honrada de haberlo considerado amigo”, escribió.

El exfutbolista inglés David Beckham, posteó una fotografía junto a Armani con la cual se despidió. “Un día muy triste al despedirnos de un hombre muy especial... Amable, generoso, humilde y un verdadero caballero. Giorgio Armani, único en su clase”, expresó.

La actriz ganadora del Globo de Oro, Julia Roberts le dio el último adiós al diseñador con un recuerdo memorable: el día que ganó el premio, vestida de Armani.

La supermodelo Naomi Campbell evocó sus primeros pasos en Milán bajo el ala del maestro. “Hoy perdimos a un verdadero visionario. Su nombre sigue brillando sobre Milán y su legado seguirá inspirando por siempre. Su pasión era inquebrantable, su precisión incomparable. Armani fue un perfeccionista en el sentido más puro”, destacó.