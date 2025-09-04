Boris Izaguirre muy sentido por la muerte de Giorgio Armani: "Inolvidable"

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este jueves 4 septiembre se ha confirmado la muerte del respetado diseñador Giorgio Armani, un icono en la industria de la moda mundial. Su grupo empresarial a través de Instagram, ha compartido que el italiano hasta el último suspiro estuvo con su familia y de Leo Dell’Orco, quien fue su gran amigo por los últimos 20 años.

"Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani", ha informado la casa de moda a través de un comunicado publicado en Instagram.

Adiós de Boris

En España el periodista y experto en moda Boris Izaguirre ha recordado todos los momentos especiales que vivió con el afamado diseñador. El criollo ha enaltecido el legado que el fallecido deja en la industria con un estilo único, diverso y repleto de buen gusto.

“Recordando a Giorgio Armani, fallecido a los 91 años, Tardear que marcha mañana de las pantallas, me ha permitido despedirle con este cariñoso recuerdo de ese momento inolvidable en la inauguración de su tienda en Barcelona. Love Boris”, ha escrito.

Las imágenes mostradas por el programa fueron de hace algunos años cuando el diseñador visitó España.

Izaguirre ha comentado que los ojos azules del fallecido eran impresionantes y cautivaban a todo aquel que lo conocía.

"Recuerdo mucho la actitud que él tenía, lo jovial que era, lo súper masculino que era... Te miraba con esos ojos azules que te taladraban. Siempre tenía un rollo sensacional, como de compañero", dijo.