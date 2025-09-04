Giorgio Armani: Fallece a los 91 años el "Genio de la moda"

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este jueves 4 de septiembre ha fallecido el gran diseñador italiano Giorgio Armani, así lo ha confirmado su grupo empresarial. Hasta su último suspiro, el modista estuvo en la compañía de su familia y de Leo Dell’Orco, quien fue su gran amigo y compañeros en los últimos 20 años.

Comunicado

"Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani", ha informado la casa de moda a través de un comunicado publicado en Instagram.

El nacido el 11 de julio de 1934, en Plasencia, Italia, llevaba desde hace tiempo muy enfermo de una infección pulmonar, aunque no han revelado si esa fue la razón del deceso.

Medios italianos han informado que se instalará una cámara en la funeraria el próximo sábado 6 y domingo 7 de septiembre en Milán, que todo será totalmente privado y lejos de las cámaras, por pedido del director creativo, empresario y filántropo.