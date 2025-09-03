Muere emblemático líder y fundador de agrupación zuliana ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

Este 3 de septiembre, se informó sobre la muerte del líder y fundador de la agrupación zuliana Tecupae, Gustavo Suárez Sarcos, según publicó el Diario La Verdad en su página web a través de un informante cercano a la familia.

Según se conoció Gustavo Suárez Sarcos murió a causa de un cáncer cerebral del cual habría estado luchando durante mucho tiempo. El dúo San Luis hace un par de meses expresó su solidaridad por el acordeonero y todos sus seres queridos.

“En este momento tan difícil, queremos rodearlo de amor, esperanza y solidaridad, para que pueda enfocarse plenamente en su recuperación”, dijeron.

Por ahora, ningún artista cercano al líder de la agrupación zuliana se ha pronunciado ni compartido su sentido pésame con sus familiares cercanos, todo parece indicar que el luto se llevará a cabo en privado y sin mucha información de lo sucedido.

Fundador de Tecupae

Gustavo Suárez Sarcos fue una figura emblemática y clave para la fundación de la agrupación venezolana Tecupae con más de una década de antigüedad y que dominó la escena musical al inicio de los 2000.

Como líder contribuyó al esparcimiento de su música junto a sus integrantes, marcados por un estilo tecnomusical que triunfó en escenarios nacionales e internacionales.

El acordeonero del conjunto marabino fungía también como empresario y consultor de negocios especialista en Seguros de Vida y CEO de la firma SMART Life Consulting Group, en Miami, Estados Unidos.