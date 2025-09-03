Aseguran que Rolando Padilla y Maribel Zambrano andan de amores

Suscríbete a nuestros canales

La vida amorosa de Rolando Padilla está en el foco público luego de una información de la periodista de espectáculo Carmela Longo, quien aseguró que el actor anda de amores con una actriz venezolana.

“Lo cierto es que Rolando Padilla lo vieron por ahí con una actitud muy cariñosa con un colega que está preparando una obra que se estrena en octubre”, dijo la periodista en el programa ‘Sábado en la Noche’.

Segundos después anunció que Rolando Padilla y Maribel Zambrano podrían estar en una relación amorosa, según algunas personas que los han visto con un acercamiento fuera de lo común.

Ruptura amorosa de Rolando Padilla

A finales de agosto, se rumoró que el actor puso punto final a su noviazgo con la abogada Yanet Martínez, el anuncio lo hizo el propio espacio nocturno de Globovisión en su cuenta de Instagram.

“El actor Rolando Padilla y la abogada Yanet Martínez han puesto fin a su relación, según se desprende de la desaparición de todas sus fotos juntos en sus redes sociales”, escribieron en una publicación de Instagram.

Aunque no fue confirmado por lo protagonista, la poca actividad entre los dos es una evidencia de que están alejados. La relación se hizo pública a mediados de junio cuando ambos postearon una fotografía juntos.

¿Qué pasó con Flavia Gleske?

Con todos estos desamores, tal parece que Padilla no tiene suerte en el amor. Recordemos que por siete años mantuvo un amorío con la actriz Flavia Gleske, incluso había planes de boda, sin embargo, hace poco más de un año el amor entre los dos terminó.

“Estuvo siete años en mi vida. Fue lindo mientras duró. No estábamos congeniando, sabíamos que no nos estábamos llevando bien”, expresó la rubia en una entrevista para aquel entonces.

“Nunca tuvimos una discusión fuerte, ni agresiones de ningún tipo. Evidentemente eso es algo que venía acumulado. Ella en una entrevista señaló que propuso la separación y si yo acepté es porque sentía lo mismo”, afirmó el criollo en una conversación con Viviana Gibelli.