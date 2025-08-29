Rolando Padilla: Otra ruptura amorosa habría llegado a la vida del actor

Suscríbete a nuestros canales

El programa de entretenimiento “Sábado en la Noche”, comunicó hace días que el actor venezolano Rolando Padilla, puso punto y final a su relación con la abogada Yanet Martínez. El show de Globovisión, posteó una fotografía de ambos en la playa, junto al escrito de la separación que ha dejado a muchos boquiabiertos.

“El actor Rolando Padilla y la abogada Yanet Martínez han puesto fin a su relación, según se desprende de la desaparición de todas sus fotos juntos en sus redes sociales”, escribieron en una publicación de Instagram.

Detalles

En junio de este 2025 el mismo show había notificado en las plataformas digitales, que Padilla sostenía un romance con la mujer, con quien aparecía en un video agarrados de manos y muy sonrientes.

“El actor Rolando Padilla compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a su actual pareja, Yanet Martínez, quien es abogado de profesión”, escribieron en su momento.

Es importante recordar que el artista de 61 años, sostuvo una relación de siete años con la actriz Flavia Gleske. Fue en el 2024 que se confirmó la separación de la pareja, quienes en un momento de amor llegaron a pensar en planes de boda.

Palabras de Flavia

“En este momento estamos separado, él y yo éramos amigos nos llevamos muy bien siempre fue esa figura paterna que no tenían los chamos en mi casa. Estuvo siete años en mi vida. Fue lindo mientras duró. No estábamos congeniando, sabíamos que no nos estábamos llevando bien”, comentó la guapa rubia en una entrevista con Luis Olavarrieta.

Hasta el momento Rolando no ha comentado nada sobre la supuesta superación con Martínez.