Telemundo rompe el silencio sobre supuesto fraude y robo a actor venezolano

Han pasado varias semanas desde que el actor y presentador venezolano Alejandro Chabán, interpuso una demanda en contra de Ricardo Casanova, pareja de la exreina de belleza y conductora, Aleyda Ortiz. El criollo alega que el hombre cometió actos ilícitos en unas de sus empresas, durante el tiempo que estuvo al frente.

Detalles del caso

Chabán junto a su equipo de profesionales alegan en la corta Estatal de Florida, Estados Unidos, que Casanova debe pagar la cifra de $4.8 millones, por todos los daños que según causó a la empresa.

“Las alegaciones incluyen ocultamiento fraudulento, robo civil, malversación de fondos corporativos y conversión no autorizada de más de $1.6 millones de dólares. Se pagó a sí mismo más de $1.6 millones de las cuentas corporativas de las compañías bajo el pretexto de compensación”, dicen.

En los papeles alegan que fue en el año 2017 que el hombre comenzó a trabajar en la compañía, hasta el 2024, que Alejandro descubrió situaciones irregulares y excesos de dinero, que busca le sean devuelto.

Telemundo rompe el silencio

La planta ubicada en Miami, durante la emisión de este jueves 28 de agosto, abordó la situación en relación al esposo de la exNuestra Belleza Latina 2014. Fue Gabriel Coronel que leyó el comunicado que dice:

“Queremos abordar este próximo tema. Recientemente han surgido varias demandas en contra del esposo de nuestra presentadora Aleyda Ortiz. En el momento en que Aleyda tenga algo que decir al respecto ella misma lo va a hacer”, apuntó el venezolano.

En el comunicado también hablaron del productor musical Vicente Saavedra, quien demanda al hombre también por fraude, robo y cargos no autorizados.