"La Casa de los Famosos" de Telemundo en peligro de ser cancelada

Desde su estreno en televisión el formato de telerrealidad “La casa de los famosos” ha ganado relevancia con cada temporada, sin embargo, su versión de Telemundo está en riesgo de ser cancelada.

La periodista de espectáculo Mandy Fridmann estuvo conversando con Javier Ceriani en su programa sobre lo complicado que se le ha hecho a Telemundo poner en marcha la siguiente temporada del reality.

Al parecer “La casa de los famosos” está en riesgo de ser cancelada porque las celebridades se han negado a estar en el proyecto, al punto que la producción está “desesperada” y han comenzado una búsqueda de personalidades en otros países.

"La Casa de los Famosos" / Cortesía

“Nadie quiere participar. Todos los que han contactado, no quieren participar. Al punto que han decidido irse a otros países a buscar participantes. Los famosos de Estados Unidos y México no quieren ir”, aseguró según fuentes cercanos a la producción.

La próxima temporada del reality show de Telemundo se tiene previsto para enero de 2026, por que los directivos están a tiempo de encontrar a los famosos que sean parte del proyecto antes de tomar una drástica decisión.

Reemplazo y posibles personalidades

En el mismo orden de ideas, Ceriani informó que Javier Poza podría se reemplazó por Héctor Sandarti, quien condujo las primeras ediciones, pues asegura que el actual presentador “no cumplió con las expectativas del público”.

Por su parte, una de las estrellas del medio que estaría dispuesta a entrar a LCDLF es la vedette y cantante mexicana Lyn May, sin embargo, esta información no es certera.

Fridmann contó que también habrían hablado con Rodner Figueroa, un famoso conductor de televisión e influencer estadounidense.

Anuncio esperado

Fueron los mismos conductores de la versión de la “La casa de los famosos All Star”Jimena Gállego y Javier Poza, quienes anunciaron la siguiente temporada en 2026.

“Hay un anuncio muy importante que tenemos que dar. La noticia les va a encantar a todos…. Señores, la sexta temporada de ‘La casa de los famosos’ está confirmada para el 2026”, expresaron.