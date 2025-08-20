Filtran vídeo comprometedor de un habitante de “La Casa de los Famosos México”

Suscríbete a nuestros canales

En redes sociales circula un vídeo íntimo de Aldo de Nigris que ha mantenido al habitante de “La casa de los famosos México” en el centro de la polémica. Sin embargo, no hay manera de que el exfutbolista se entere del contenido publicado por la desconexión que viven dentro del reality.

Aunque la veracidad del vídeo está comprobada, nuevos seguidores del creador de contenido quedaron sin palabras por ver a su favorito en una situación privada. Fue en la plataforma de X que cuentas anónimas rodaron el material.

Durante las últimas semanas el sobrino de Poncho de Nigris ha ganado popularidad dentro de la flamante casa, y al mismo tiempo tiene a muchas mujeres derretidas por él por su atractivo físico.

¡Aldo De Nigris está que arde!

El material comprometedor de Aldo de Nigris se trata de un extracto de su participación en el reality “La Venganza de los Ex VIP” de MTV, un espacio que presenta a un grupo de jóvenes que disfrutan de unas vacaciones de verano en el paraíso, mientras que buscan el amor.

En dicho programa el picante participante de LCDLF hizo estragos con una de sus compañeras y todo quedó grabado, aunque censurado por tratarse de un contenido sexual. Si bien el audiovisual es de larga data, causó impresión en los usuarios.

Su paso por “La Venganza de los Ex VIP”

“Hola, soy Aldo, alias el Aquilitos o la Cagada, y voy a estar en la nueva temporada de ‘La venganza de los ex VIP’”, fue la presentación del influencer en su primera aparición en el programa de MTV.

Aldo protagonizó momentos muy privados frente a las cámaras. Este antecedente ahora recobra relevancia debido a su actual participación en “La casa de los famosos México”.