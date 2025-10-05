MLB: Novato de Azulejos deslumbra en su debut de postemporada (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El joven lanzador de los Azulejos de Toronto, Trey Yesavage, de apenas 22 años, protagonizó una de las actuaciones más impactantes en la historia reciente de la postemporada de las Grandes Ligas. En su debut en playoffs, Yesavage lanzó 5.1 entradas sin permitir hits ni carreras, otorgando solo una base por bolas y ponchando a 11 bateadores de los Yankees, en una exhibición de dominio absoluto desde el montículo.

Con apenas tres aperturas en la MLB antes de este juego, el novato demostró que está listo para los reflectores. Su splitter fue la estrella de la noche, generando un asombroso 68.8% de tasa de abanicos (Whiff%) frente a los bateadores rivales.

Cifras que marcan un hito en la historia de la MLB

Yesavage no solo brilló, sino que hizo historia. Se convirtió en el primer lanzador en la historia de las Grandes Ligas en registrar 11 ponches sin permitir hits en las primeras cinco entradas de un juego de postemporada. Su rendimiento incluyó 18 abanicos totales, un 58% de Whiff% general y un impresionante 45% de CSW% (llamados strikes + swings fallidos).

El Rogers Centre estalló en ovaciones tras su salida, reconociendo la magnitud de la actuación del novato. La afición, entre ellos sus padres presentes en las tribunas, consciente de haber presenciado una actuación especial, celebró con entusiasmo cada ponche y cada out logrado por Yesavage.

Trey Yesavage, una promesa convertida en realidad

La actuación de Trey Yesavage no solo eleva su perfil como uno de los talentos emergentes más prometedores de la MLB, sino que también cambia el panorama de su equipo en la postemporada dejándolos a ley de una victoria para acceder a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.