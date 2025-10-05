MLB: Vladimir Guerrero Jr. hace historia con primer Grand Slam en postemporada (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. escribió una página dorada en la historia de los Azulejos de Toronto al convertirse en el primer jugador del equipo en conectar un Grand Slam en postemporada. El batazo llegó en el cuarto inning del segundo juego de la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York, frente al lanzador derecho Will Warren para poner la pizarra 9 a 0.

Con un swing demoledor, Guerrero Jr. mandó la pelota a 415 pies por el jardín izquierdo, con una velocidad de salida de 110.7 MPH y un ángulo de 25 grados, tras enfrentar una recta de cuatro costuras a 95.8 MPH. El estallido ofensivo desató la euforia en el Rogers Centre y pidió la salida de Vladdy luego de la conexión.

Guerrero Jr. brilla en la Serie Divisional

El desempeño de Vladimir Guerrero Jr. en esta Serie Divisional ha sido simplemente espectacular. En apenas dos juegos, el toletero dominicano acumula seis hits en siete turnos, con dos cuadrangulares, tres carreras anotadas, seis impulsadas y un impresionante OPS de 2.047. Su poder y consistencia han sido fundamentales para que Toronto tome ventaja en la serie ante su rival del Este.

Dominio ante los Yankees en temporada regular

La actuación de Guerrero Jr. no es casualidad. Durante la temporada regular, también castigó con fuerza al pitcheo de los Yankees, registrando 22 jonrones, 74 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .302.

Un legado que crece en octubre

Con este Grand Slam, Vladimir Guerrero Jr. no solo rompe récords, sino que fortalece su legado como uno de los grandes referentes ofensivos de la franquicia canadiense. En un mes donde las leyendas se forjan, el hijo del miembro del Salón de la Fama demuestra que octubre también le pertenece luego de firmar su contrato millonario.