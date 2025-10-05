MLB: Jackson Chourio en duda para el resto de la Serie Divisional (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero venezolano Jackson Chourio brilló en el inicio de la Serie Divisional de la Liga Nacional, conectando tres imparables y remolcando tres carreras en los primeros dos innings del triunfo 9-3 de los Cerveceros sobre los Cachorros en el American Family Field. Su actuación fue clave para el arranque explosivo del equipo, que anotó seis carreras en el primer episodio.

Salida prematura por rigidez en el tendón de la corva

A pesar de su destacada actuación, Chourio abandonó el terreno en el segundo inning tras mostrar signos de rigidez en el tendón de la corva derecha. El mánager Pat Murphy informó el domingo que la resonancia magnética realizada al jugador no arrojó resultados concluyentes. Por ahora, el jardinero realizará ejercicios ligeros mientras el cuerpo técnico evalúa su disponibilidad para los próximos encuentros.

Antecedente de lesión y señales de alerta

La molestia de Chourio genera preocupación, especialmente porque se trata del mismo tendón que lo mantuvo fuera de acción durante gran parte de agosto. En el segundo inning del sábado, tras impulsar una carrera con un sencillo dentro del cuadro, se le vio regresar a la almohadilla con lentitud, lo que motivó la intervención del cuerpo médico. Aunque caminó por sí solo hacia la cueva, su incomodidad fue evidente.

Optimismo del jugador y margen de recuperación

A pesar del contratiempo, Chourio expresó sentirse bien físicamente y en mejor condición que en su anterior episodio de lesión. “En comparación con la última vez que pasó esto, siento que estoy en una muy buena posición”, declaró el sábado.

El calendario de la serie ofrece un respiro: el Juego 2 se disputará el lunes y el martes será día de descanso antes de trasladarse al Wrigley Field. Este margen podría ser crucial para que los Cerveceros definan si Jackson Chourio está en condiciones de regresar a la alineación.