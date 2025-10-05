Estos son los juegos para este domingo en la postemporada de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un gran comienzo de Serie Divisional, a medida que pasan los desafíos las cosas se ponen más apretadas en las respectivas llaves y por lo tanto, te mostraremos cuáles son los choques pautados, para este domingo, 5 de octubre en los playoffs de Las Mayores.

La diferencia, es que en esta ocasión, los conjuntos de la Liga Nacional descansarán, lo que quiere decir que solamente habrá dos enfrentamientos.

Yankees de Nueva York vs Azulejos de Toronto:

Estos dos equipos se miden a las 4:08pm y los Azulejos de Toronto apostarán por el novato de 22 años Trey Yesavage, quien debe medirse al experimentado Max Fried en ese duelo de abridores.

Los locales ganaron el primero del cruce con comodidad, no obstante, el juego de hoy podría ser más cerrado y todo indica que los neoyorquinos tienen un 70% de probabilidad de emparejar las cosas.

Tigres de Detroit vs Marineros de Seattle:

El segundo y último duelo de esta fecha, será a partir de las 8:03 pm y los Tigres de Detroit buscarán poner en "jaque" la serie ante los Marineros con su mejor ficha. Pero Seattle es local, lo que evidentemente es un plus.

El brazo que lanzará por los "Felinos" será el candidato a Cy Young Tarik Skubal y por la novena de Seattle, quien tomará la responsabilidad será el dominicano Luis Castillo, lo que promete ser un tremendo dueño de pitcheo.