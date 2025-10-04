MLB: Freddy Peralta luce en su primer triunfo en postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano Freddy Peralta logró la primera victoria de su carrera en postemporada al liderar a los Cerveceros de Milwaukee en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) frente a los Cachorros de Chicago. Peralta permitió solo dos carreras en 5.2 entradas y ponchó a nueve bateadores, consolidando una actuación dominante que marca un hito en su carrera de octubre.

El respaldo ofensivo fue clave: los lupulosos anotaron nueve carreras en las dos primeras entradas, lo que permitió a Peralta trabajar con comodidad y confianza desde el inicio. Esta explosión ofensiva fue el colchón perfecto para que el derecho se enfocara en ejecutar su repertorio con precisión.

Un giro en su historial de postemporada

Antes de este encuentro, Freddy Peralta acumulaba un récord de 0-1 con efectividad de 4.00 en cinco series de postemporada desde 2018, incluyendo tres aperturas y tres relevos. Su desempeño en el Juego 1 representa un cambio en su narrativa como lanzador en instancias decisivas, y refuerza su rol como pieza clave en la rotación de Milwaukee.

Posible regreso en el Juego 4

Con cuatro días de descanso por delante, Peralta estaría disponible para lanzar nuevamente en el Juego 4 si la serie se extiende y el cuerpo técnico lo considera necesario. Su recuperación y preparación serán monitoreadas de cerca, dado el impacto que podría tener en el desenlace de la serie.

Los Cerveceros picaron adelante en la Serie al imponerse 9-3 a los Cachorros con una tórrida ofensiva y una buena presentación de Freddy Peralta, reafirmando su favoritismo en la serie para avanzar a la Serie de Campeonato.