¿Quién es el favorito en la serie entre Cachorros de Chicago y Cerveceros de Milwaukee?

Suscríbete a nuestros canales

Los Cachorros de Chicago completaron este día jueves 2 de octubre la tarea ante los Padres de San Diego, al derrotarlos con algo de suspenso en el tercer juego de la Serie de Comodín, para de esta manera avanzar a la Serie Divisional, en donde les espera un desafío sumamente complicado: los Cerveceros de Milwaukee.

El equipo con el mejor récord de todo el beisbol en 2025 se ganó el derecho a descansar durante los comodines, y ahora, con la ventaja de localía a su favor, tendrán la misión de enfrentar a unos Cachorros que han mostrado oficio y oportunismo con el madero, lo que los convierte en un rival de cuidado.

Sin duda, estos dos equipos parecen garantizarnos una serie que estará llena de emociones y de gran beisbol por lado y lado. Sin embargo, este duelo de postemporada nos abre las puertas a un debate más que interesante: ¿Quién es el favorito para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional?

¿Quién parte como favorito entre Chicago y Milwaukee?

La serie entre Cachorros y Cerveceros trae consigo una particularidad que siempre le añade más picante a este tipo de duelos: ambos equipos comparten división, por lo que se enfrentaron nada más y nada menos que 13 veces en la ronda regular.

Si tuviéramos que elegir un favorito, todo parecería apuntar a los Cerveceros de Milwaukee. El equipo dirigido por Pat Murphy fue oportuno ofensivamente, al ser el segundo equipo de la Liga Nacional con más anotadas en la Ronda Regular. El pitcheo ha sido además el punto más fuerte de esta organización, que tuvo la segunda mejor efectividad colectiva de las Grandes Ligas.

Sin embargo, no todo está decidido. En los duelos particulares entre ambos equipos durante la temporada regular, los Cachorros de Chicago se llevaron la serie, al sumar siete triunfos y seis derrotas. En los últimos cinco choques entre ambos, Chicago ganó tres, por lo que bajo ningún concepto podemos darlos por muertos.