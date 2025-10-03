Así analizó Luis Arráez la eliminación de los Padres de San Diego (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Tras la eliminación de los Padres de San Diego en la Postemporada, Luis Arráez se mostró sincero y profesional en sus declaraciones. Visiblemente afectado por el resultado, el infielder destacó el esfuerzo del equipo durante toda la temporada, resaltando que, a pesar de la adversidad en el último juego, sus compañeros nunca dejaron de luchar.

El primera base criollo sentenció que el rival (Cachorros de Chicago) mereció la victoria, pero no sin antes resaltar la intensidad con la que lucharon sus compañeros.

Reconocimiento a la competencia y análisis de la temporada

El tres veces campeón de bateo no ocultó su frustración ante un objetivo no cumplido, pero subrayó la importancia de la competencia y la salud del equipo.

“Estoy triste, man, triste. Intentamos hacer el trabajo, pero no sucedió. Perdimos el juego, competimos, eso es algo bueno, competimos. Todos se mantuvieron sanos. Pero, solo necesitamos seguir trabajando duro y volver fuertes el próximo año”, señaló Arráez.

También habló del futuro

Además, Arraéz consciente de su situación contractual, Arráez también abordó su futuro como próximo agente libre, sabiendo que el juego del pasado jueves en Playoffs, pudo ser su úlitmo con este uniforme en MLB.

"Sé que es mi último año aquí, seré agente libre. Estaré abierto a lo que sea... Estaré disponible para cualquier cosa”, dijo.

Con estas declaraciones, "La Regadera", como es apodado dejó claro que mantiene una postura profesional y abierta ante las oportunidades que se presenten. Su mensaje transmite tranquilidad y confianza en que podrá encontrar nuevos caminos en el beisbol, sin cerrar la puerta a nuevas experiencias.

Finalmente, el venezolano dedicó palabras emotivas a su familia y a la afición que lo ha apoyado incondicionalmente.

“Ahora soy padre, tengo que ir a Miami. Mis hijas lo son todo para mí, y disfruto de ellas. Yo trabajo duro por ellas. Especialmente por mi familia. Quiero decir gracias a Dios por esto y especialmente a la afición, que me apoya mucho. Los fans merecen más porque nos apoyan”, finalizó.

Luis Arráez terminó la temporada 2025 con 181 hits, entre ellos ocho jonrones. Además, 61 carreras remolcadas, 66 anotadas, 11 robos de base y promedio de .292, todo esto en 154 juegos con los Padres.