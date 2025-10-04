MLB: Shohei Ohtani suma un récord más en su historial (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El astro japonés Shohei Ohtani, figura de los Dodgers de Los Ángeles, se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en iniciar al menos un juego como lanzador y otro como bateador en una misma postemporada, marcando otro hito sin precedentes a su ilustre carrera.

Un logro sin precedentes en la historia de la MLB

En el inicio de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Filis de Filadelfia, Ohtani está pautado como abridor por el mánager Dave Roberts, apenas días después de haber iniciado como bateador designado en la serie de comodines ante los Rojos de Cincinnati. Este doble rol en una misma postemporada no tiene antecedentes en los más de 150 años de historia de la MLB.

Ohtani ya había sido comparado con leyendas como Babe Ruth, pero ni siquiera el mítico jugador de los Yankees logró esta hazaña en una sola postemporada. Ruth, por ejemplo, bateó como sexto en el orden en la Serie Mundial de 1918, mientras que Ohtani lo hizo como primero o segundo en el lineup de los Dodgers.

Shohei Ohtani superó una segunda cirugía en el codo

Después de someterse a una segunda reparación del ligamento colateral cubital en 2023, Ohtani volvió al montículo en 2025 con 14 aperturas en temporada regular, acumulando 47 innings lanzados, una efectividad de 2.87, 62 ponches y solo nueve boletos. Su retorno fue cuidadosamente administrado por el cuerpo técnico de los Dodgers, quienes lo reservaron para momentos clave como el inicio de la NLDS.

Poder ofensivo intacto: 55 jonrones en 2025

Como bateador, Shohei Ohtani mantuvo su nivel de superestrella: conectó 55 cuadrangulares, impulsó 102 carreras y registró una línea ofensiva de .282/.392/.622, consolidándose como el favorito para ganar su segundo MVP consecutivo en la Liga Nacional.