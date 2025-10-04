MLB: Drama y alarma en Milwaukee ante posible recaída de Churio

Suscríbete a nuestros canales

Una de las actuaciones ofensivas más efectivas se ha visto truncada por el peor temor de cualquier equipo en la recta final. Jackson Chourio de los Cerveceros tuvo un inicio de juego espectacular contra los Chicago Cubs, yéndose 3-3 con tres carreras impulsadas (RBI) antes de que finalizara el segundo inning, pero su racha de fuego terminó abruptamente al sufrir lo que parece ser una recaída en su lesión de isquiotibial derecho.

Un Inicio prometedor que quedó en pausa

Chourio, el prospecto que ha inyectado energía al lineup de Milwaukee, estaba imparable. Su tercera conexión fue un infield single que remolcó una carrera, una jugada que exige una máxima explosión de velocidad. Fue precisamente al llegar a primera base que el jardinero sintió la molestia, obligando al staff médico a revisarlo de inmediato.

En un solo inning (el segundo), Chourio igualó o superó el total de RBI que muchos jugadores acumulan en una semana, demostrando su capacidad para producir en situaciones de presión. Tras una breve revisión en el campo, el joven estrella fue sacado del partido, dejando al clubhouse y a los aficionados en un estado de alta tensión.

El fantasma de agosto

La alarma se dispara porque no es la primera vez que Chourio enfrenta esta dolencia. El jugador se perdió la mayor parte del mes de agosto precisamente por una lesión en el tendón de la corva derecha.

En un juego que aún se está desarrollando, la salida de Chourio es un golpe doble: el equipo pierde su bat caliente en medio de una racha ofensiva clave, y se enfrenta a la posibilidad de encarar los juegos cruciales de playoffs sin uno de sus jugadores más dinámicos. Las lesiones recurrentes en el isquiotibial suelen ser persistentes y pueden mermar permanentemente la velocidad explosiva de un jugador.

El diagnóstico de Chourio será una noticia importante en la jornada, pues definirá no solo el destino del juego actual, sino potencialmente el de toda la temporada de los Cerveceros.