MLB: Estos son los abridores para la serie entre Cachorros y Cerveceros

El mánager de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell, confirmó este viernes que el zurdo Matthew Boyd será el abridor en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional frente a los Cerveceros de Milwaukee. La decisión sorprende por el corto descanso del lanzador, quien apenas lanzó el martes contra los Padres y calentó en el bullpen el jueves durante el noveno inning del Juego 3.

Boyd, de 34 años, tuvo una actuación eficiente ante San Diego, permitiendo solo una carrera en 4.1 entradas con apenas 58 lanzamientos. Sin embargo, su historial reciente contra los lupulosos genera dudas sobre su capacidad para extenderse en el compromiso del sábado.

Estadísticas preocupantes ante Milwaukee

Durante la temporada regular, Boyd enfrentó dos veces a los Cerveceros, acumulando números poco alentadores: efectividad de 7.84, WHIP de 1.94 y una relación de ponches/boletos de 5/8 en 10.1 innings.

Duelo desigual frente a Freddy Peralta

Del otro lado, los Cerveceros enviarán a la lomita a su as Freddy Peralta, quien ha sido uno de los lanzadores más consistentes de la temporada. El enfrentamiento entre Boyd y Peralta luce desequilibrado en el papel, lo que obliga a los oseznos a depender de su bullpen desde temprano y a buscar producción ofensiva para compensar la diferencia en el montículo.