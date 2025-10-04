MLB: Tigres y Marineros echarán candela con estos lanzadores para el juego 1

Suscríbete a nuestros canales

A las 8:38 pm de este 4 de octubre, Tigres de Detroit y Marineros de Seattle comenzarán su correspondiente Serie Divisional, cuyo 1er duelo se escenificará en el puerto nauta, el T-Mobile Park.

Para iniciar la confrontación los estrategas Dan Wilson por los locales, y A.J Hinch por la visita, tendrán como lanzadores abridores a George Kirby y Troy Melton respectivamente, ambos de la mano derecha.

MLB - Grandes Ligas - Postemporada

Este año Kirby acumuló marca de 10 ganados, 8 perdidos, 4.21 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.19 de whip y 9.8 en promedio de ponches por cada 9 tramos; su colega bengalí dejó balance de 3-2, efectividad de 2.76, whip en 1.01 y 7.1 toleteros guillotinados, todo en 16 partidos, 4 de ellos como iniciador.

Este año enfrentó a los Tigres una sola vez; en 5 innings estuvo irregular, cedió 5 hits, 1 cuadrangular, 4 anotaciones que fueron limpias, incurrió en 3 bases por bolas, recetó 6 chocolates y se apuntó el triunfo.

Tigres y Marineros por primera vez de frente en los playoffs

De por vida ante Detroit nada bien le ha ido:

Récord de 2-4

ERA 7.48

Whip 1.80

Promedio de ponches 10.4

Melton por su parte, este año debutó en la MLB y no se midió a los Marineros.