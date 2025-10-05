MLB: Shohei Ohtani firma su peor actuación a la ofensiva en postemporada (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

La labor como lanzador del japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, fue sin duda mucho mejor que su rol como bateador esta noche en el primero de la serie divisional ante los Phillies de Philadelphia.

Ohtani abanicó a nueve rivales, pero con el madero también fue pasado por la guillotina en cuatro oportunidades, séptima vez en su carrera y primera vez en postemporada.

Un nuevo tope en su carrera de postemporada

Su mayor cantidad de ponches en un juego de playoffs había sido de tres, en el juego 5 de la Serie Divisional de 2024 ante los Padres de San Diego y en el Juego 1 de la Serie de Comodines 2025 ante los Rojos de Cincinnati.

Antes del juego de hoy, Shohei Ohtani muestra línea ofensiva de .243/.376/.471/.848 en 18 juegos de postemporada en su carrera, con un total de 25 ponches. Ha largado cinco cuadrangulares y producido 14 carreras, dejando ver que todavía no ha podido ser el bateador dominante que ha sido en ronda regular en su carrera de Grandes Ligas.