MLB: Alejandro Kirk hace historia entre mexicanos (+Info)

El receptor Alejandro Kirk fue protagonista este sábado en el Rogers Centre de Toronto, al conectar dos cuadrangulares solitarios que impulsaron la victoria de los Azulejos de Toronto 10-1 sobre los Yankees de Nueva York en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS). Su actuación no solo fue determinante en el resultado, sino que también marcó un hito en la historia entre jugadores aztecas al convertirse en el primer pelotero nacido en México en conectar múltiples jonrones en un mismo juego de postemporada en las Grandes Ligas.

Kirk a los libros de récords

Kirk abrió su jornada ofensiva en la segunda entrada, enfrentando al derecho Luis Gil. En el primer lanzamiento del inning, conectó un batazo de 392 pies con una velocidad de salida de 105.2 mph, ampliando la ventaja temprana de los Azulejos de Toronto a 2-0. Más tarde, en el octavo episodio, volvió a castigar a los Yankees, esta vez ante Paul Blackburn, con otro jonrón solitario de 377 pies y 106.0 mph de velocidad de salida.

Toronto toma ventaja en la serie gracias al bate de Kirk

La ofensiva de los Azulejos encontró en Kirk a su figura determinante, mientras que el cuerpo de lanzadores logró contener a la poderosa alineación de los Yankees. Con esta victoria, Toronto toma la delantera en la serie al mejor de cinco juegos, acercándose un paso más a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.