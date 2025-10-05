MLB: Shohei Ohtani luce en su primera presentación como lanzador en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, tuvo su esperado debut como lanzador en postemporada y no decepcionó en el Juego 1 de la NLDS ante los Filis de Filadelfia. En seis entradas de labor, el japonés mostró su arsenal completo, registrando nueve ponches, apenas tres hits permitidos, tres carreras limpias, una base por bolas y un total de 89 lanzamientos, de los cuales 60 fueron strikes con 23 swings fallidos.

Velocidad de élite

Más allá de los números, lo que realmente impactó fue la potencia de su brazo. Ohtani alcanzó una velocidad máxima de 101.4 millas por hora y lanzó cinco pitcheos que superaron las 100 mph. Con este debut, Ohtani demuestra estar listo para asumir el protagonismo en los momentos más importantes.

Como bateador, hasta ahora, Shohei Ohtani registró el séptimo juego en su carrera con cuatro abanicados. Como lanzador, el japonés se encuentra ganando el compromiso gracias al cuadrangular de Teoscar Hernández para darle vuelta a la pizarra.